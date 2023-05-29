Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Всеобщие выборы в королевстве были запланированы на конец 2023 года.

Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент страны и назначить досрочные выборы. Свое решение он аргументировал результатами проведенных накануне региональных выборов, сообщает издание El Pais.

По словам Санчеса, официальное постановление будет принято по итогам внеочередного заседания Совета министров страны. Испанский премьер также отчитался, что уже провел встречу с королем Филиппом VI и сообщил ему о своих намерениях.

«Выборы будут проведены в воскресенье, 23 июля, в соответствии со сроками, установленными законом», — прокомментировал он.

По итогам состоявшегося накануне голосования, партия Санчеса — Испанская социалистическая рабочая партия проиграла на региональных выборах. Большинство автономных сообществ страны проголосовало за их главных конкурентов — консервативную Народную партию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции.

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