Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент страны и назначить досрочные выборы. Свое решение он аргументировал результатами проведенных накануне региональных выборов, сообщает издание El Pais.

По словам Санчеса, официальное постановление будет принято по итогам внеочередного заседания Совета министров страны. Испанский премьер также отчитался, что уже провел встречу с королем Филиппом VI и сообщил ему о своих намерениях.

«Выборы будут проведены в воскресенье, 23 июля, в соответствии со сроками, установленными законом», — прокомментировал он.

По итогам состоявшегося накануне голосования, партия Санчеса — Испанская социалистическая рабочая партия проиграла на региональных выборах. Большинство автономных сообществ страны проголосовало за их главных конкурентов — консервативную Народную партию.

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