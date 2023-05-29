Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции
В ЦИК обратили внимание на то, что главный конкурент действующего турецкого президента отстал от него более чем на два миллиона голосов.
Фото: Reuters / CAGLA GURDOGAN
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова одержал победу на президентских выборах. Глава турецкого Высшего избирательного совета Ахмет Енер объявил о его третьей победе по итогу подсчета почти всех бюллетеней в стране.
Как отметил Енер, ЦИК удалось обработать уже 99,43% анкет избирателей. В их число входят бюллетени с избирательных участков в Турции, а также в зарубежных представительств и пограничных пунктов.
«Господин Эрдоган получил 52,14% голосов», — прокомментировал глава ЦИК во время пресс-конференции.
Енер обратил внимание на то, что главный конкурент Эрдогана в борьбе за кресло главы государства — кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% избирательских голосов. Таким образом, он отстал от действующего турецкого лидера на более чем два миллиона голосов.
Окончательные итоги второго тура президентских выборов в Турции будут подведены 1 июня 2023 года и опубликованы в официальном местном издании.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции.
- 29 мая
- Всенародная поддержка: как в Турции праздновали победу Эрдогана на президентских выборах
- 29 мая
- «Хороший друг»: как переизбрание Эрдогана отразится на отношениях Турции и России
- 28 мая
- Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
- 28 мая
- Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
- 28 мая
- Султан-однолюб и защитник ислама: какие черты внешности выдают характер Эрдогана
- 28 мая
- Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции
- 28 мая
- Эрдоган vs. Кылычдароглу: в Турции начался второй тур президентских выборов
- 26 мая
- Турция готовится ко второму туру президентских выборов
- 17 мая
- Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на РФ «фальшивым лидером»
- 16 мая
- «Запад не будет терпеть» — почему Эрдогана пытаются сменить
Читайте также
32%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?