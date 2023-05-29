Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова одержал победу на президентских выборах. Глава турецкого Высшего избирательного совета Ахмет Енер объявил о его третьей победе по итогу подсчета почти всех бюллетеней в стране.

Как отметил Енер, ЦИК удалось обработать уже 99,43% анкет избирателей. В их число входят бюллетени с избирательных участков в Турции, а также в зарубежных представительств и пограничных пунктов.

«Господин Эрдоган получил 52,14% голосов», — прокомментировал глава ЦИК во время пресс-конференции.

Енер обратил внимание на то, что главный конкурент Эрдогана в борьбе за кресло главы государства — кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% избирательских голосов. Таким образом, он отстал от действующего турецкого лидера на более чем два миллиона голосов.

Окончательные итоги второго тура президентских выборов в Турции будут подведены 1 июня 2023 года и опубликованы в официальном местном издании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции.