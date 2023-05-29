Машина-мечта: УАЗ выпустит «Буханку» в ярких цветах

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

УАЗ может выпустить «Буханку» в ярких цветах

Машина-мечта: УАЗ выпустит «Буханку» в ярких цветах

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Industry and Trade o

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По слухам, стоимость новинки составит от 1,6 миллиона рублей.

В честь 65-летия первого выпуска модели УАЗ может выпустить памятную версию «Буханки». Посмотреть фотографии новых расцветок можно на сайте KP.RU.

Сообщается, что за основу была взята версия Expedition. Автомобиль оборудован силовыми бамперами, багажником на крыше, защитой рулевых тяг и другими улучшениями. Новинка, покрытая составом «Раптор» будет доступна в желтом, черном и зеленом оттенках. Также автомобиль получит единый ключ и подогрев передних сидений.

Стоимость новинки составит от 1,6 миллиона рублей. Официально компания не представила машину и не комментировала утечку.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что производители легковых машин «АвтоВАЗ» и УАЗ снова стали оборудовать некоторые модели антиблокировочной системой тормозов (ABS).

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