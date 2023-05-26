Выручит в дороге: как выбрать надежный компрессор для автомобиля

Автоматический насос может поставить машину «на ноги» за несколько минут. Но какие из представленных на рынке приборов справляются со своей задачей лучше всего и гарантирует ли цена качество товара?

Спустило колесо, а до ближайшего автосервиса еще ехать и ехать — от такой ситуации не застрахован ни один водитель. Потому обо всем нужно позаботиться заранее, особенно если предстоит дальняя дорога.

Хорошо, если в машине имеется запаска, но хлопот с ней немало: домкрат на неровной поверхности установить крайне сложно, особенно женщине. А вот с автокомпрессором справится любой водитель — несколько минут, и машина встанет на «ноги». Но при условии, что насос мощный и качественный.

О том, как правильно его выбрать в магазине, на какие детали стоит обращать внимание и сколько примерно обойдется хорошая покупка, узнала «Самая полезная программа».

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Принцип работы поршневого автокомпрессора

Производители сегодня предлагают автокомпрессоры на любой кошелек — от нескольких сотен до десятков тысяч. Но стоит ли переплачивать за товар? Чтобы это выяснить, изделия решили приобрести из разных ценовых сегментов: за одну, 2,5 и пять тысяч рублей. Все насосы — из категории поршневых, именно они — самые ходовые на российском рынке.

«Принцип работы — максимально простой: электродвигатель, который приводит в движение поршневой моторчик. Там, в головке механизма, стоит специальный клапан, который условно дает возможность засосать воздух из другого места, снаружи, и закачать его в колесо», — объясняет специалист по уходу за автомобилями Андрей Смирнов.

За сколько времени можно накачать колесо автокомпрессором

Главный параметр любого автокомпрессора — производительность. Любой водитель заинтересован в том, чтобы как можно быстрее накачать колеса. Но как с этим справятся выбранные образцы? На этикетке к каждому из них указана мощность 30 литров в минуту. Осталось проверить их в действии и под нагрузкой.

Важная задача устройства — накачать колесо до рабочего давления — 2,4 атмосферы. Для эксперимента взяли колесо от тяжелого внедорожника с примерным объемом в 60-70 литров.

Чтобы привести его в порядок, самому дешевому прибору понадобилось целых 12 минут; насосу средней стоимости — ровно вдвое меньше, а самый дорогой потрудился восемь минут. Таким образом, двигатель у автокомпрессора за 2,5 тысячи рублей оказался самым мощным, несмотря на заявленную одинаковую производительность.

«30 литров в минуту — это если ничего не накачивать. Как только мы даем нагрузку, разные размер и мощность электродвигателя не позволяют накачивать все 30 литров в минуту в колесо, потому что, например, автомобиль тяжелый и заявленная производительность будет падать», — комментирует эксперт.

Какие автокомпрессоры дольше всех выдерживают нагрузку

Выносливость — это еще один важный показатель надежности устройство. Важно, чтобы хватило его не на одно колесо. Чтобы выяснить, у какого прибора самый выносливый «характер», каждый из них подключили к баллону с обратным клапаном. Он позволяет поддерживать постоянное давление в 2,4 атмосферы. Насосам в итоге пришлось работать нон-стоп.

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А чтобы посмотреть, как распределяется тепло по корпусу насоса, использовали тепловизор. И вот уже через 40 минут самый дешевый насос нагрелся до 110 градусов, задымился и перестал работать. На час дольше продержался автокомпрессор за пять тысяч рублей. Прибор же за 2,5 тысячи рублей и здесь оказался настоящим тружеником: проработал целых три часа при температуре в 100 градусов — выше она не поднималась.

Но значит ли, что первые два конкурсанта действительно вышли из строя, или просто сработала защита от перегрева. Чтобы понять это, дождались, когда компрессоры полностью остыли, и снова попробовали запустить их.

«Чтобы нанос сам себя не испортил, чтобы не перегрелся, должна стоять система защиты. Насос может нагреться, выключиться и через какое-то время начать работу заново. Первый и третьи образцы не включились — никакой защиты там не было», — комментирует специалист.

Почему автокомпрессор может быстро выйти из строя

Но почему одни насосы все-таки сгорают быстро, а другие продолжают исправно работать? Для этого экспертам пришлось разобрать все три устройства. Как оказалось, в первом и третьем образцах, которые вышли из строя, сгорела обмотка двигателя под воздействием нагрузки.