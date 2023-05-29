За сорванную сирень москвичам может грозить крупный штраф

По словам депутата Госдумы, необходимо с детства воспитывать любовь к природе.

Какое наказание грозит москвичам за сорванную сирень? Об этом в интервью с KP.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Он отметил, что в случае хулиганских действий россиян ждет штраф или принудительные работы. По его словам, этого наказания достаточно, и ужесточать его не стоит.

«Если выявляют таких людей, их надо не штрафовать, а отправлять на озеленение города. Чтобы они понимали, как тяжело это делать своими руками. Нужно с детства воспитывать любовь к природе, не относиться к ней варварски. Это должно быть административное наказание», — отметил Иванов.

Однако юристы придерживаются другого мнения. По словам специалистов, в Москве существует отдельная статья под названием «Повреждение зеленых насаждений». Гражданским лицам может грозить штраф до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Также есть статья «Незаконное уничтожение зеленых насаждений». По ней штраф для граждан составляет до 4,5 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самовыгул собак хотят приравнять к выбрасыванию животных на улицу. О готовящемся законопроекте рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.