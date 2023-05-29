За сорванную сирень москвичам может грозить крупный штраф

|
Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

Депутат Госдумы Иванов предложил наказывать исправительными работами за порчу сирени в городах

За сорванную сирень москвичам может грозить крупный штраф

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам депутата Госдумы, необходимо с детства воспитывать любовь к природе.

Какое наказание грозит москвичам за сорванную сирень? Об этом в интервью с KP.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Он отметил, что в случае хулиганских действий россиян ждет штраф или принудительные работы. По его словам, этого наказания достаточно, и ужесточать его не стоит.

«Если выявляют таких людей, их надо не штрафовать, а отправлять на озеленение города. Чтобы они понимали, как тяжело это делать своими руками. Нужно с детства воспитывать любовь к природе, не относиться к ней варварски. Это должно быть административное наказание», — отметил Иванов.

Однако юристы придерживаются другого мнения. По словам специалистов, в Москве существует отдельная статья под названием «Повреждение зеленых насаждений». Гражданским лицам может грозить штраф до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Также есть статья «Незаконное уничтожение зеленых насаждений». По ней штраф для граждан составляет до 4,5 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самовыгул собак хотят приравнять к выбрасыванию животных на улицу. О готовящемся законопроекте рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

21:10
Ядовитый слой: назван газ, который убивает Черное море
21:03
«Арсенал» удалил поздравление Аршавину после истерики украинских фанатов
20:58
«Победа Путина»: что западные СМИ пишут об итогах выборов в Турции
20:44
«Был подавлен и напряжен»: Зайцева рассказала о последней встрече с Шукшиным
20:30
Владимир Путин обсудил с главой Якутии проблему безработицы в регионе
20:23
За сорванную сирень москвичам может грозить крупный штраф

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023