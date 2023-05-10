Теперь не только собачье дело: россиян хотят наказывать за самовыгул животных

Какой штраф может грозить тем, кто не желает или не хочет тратить время на прогулку с братьями нашими меньшими?

Самовыгул собак хотят приравнять к выбрасыванию животных на улицу. О готовящемся законопроекте в беседе с «Известиями» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

В качестве примера он привел меру борьбы с нарушителями правил дорожного движения. В свое время на дорогах установили видеокамеры. Именно такой способ и помог дисциплинировать россиян и повлиять на культуру вождения. В случае с самовыгулом Спиридонов предложил штрафовать нерадивых хозяев на сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ). В каждом регионе он разный, но величина не может быть ниже 16 242 рублей.

«По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах», — сказал он.

Найти животное можно будет при помощи чипа, клейма или адресника. Но в данном вопросе все еще не так все гладко, ведь маркировка животных пока является добровольной. Новые поправки к закону предполагают введение обязательного чипирования питомцев. Кроме того, изменения коснутся и разведения животных. Сейчас заводчики могут работать без документов, что сильно усложняет ведение статистики подобных специалистов, а в случае одобрения документа им необходимо будет получать специальные лицензии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скоро появится новая российская прививка для собак.