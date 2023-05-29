Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 99 0

Объединение, словно магнит, притягивает тех, кто хочет мироустройства, основанного на добрососедстве и кооперации между странами.

Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina

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Тема:
БРИКС

Венесуэла хочет стать частью БРИКС, так как это сообщество стран формирует новый мировой порядок. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Лулой да Силвой.

Глава Венесуэлы напомнил, что пять могущественных государств сформировали объединение БРИКС, которое сейчас, словно магнит, притягивает тех, кто хочет мироустройства, основанного на добрососедстве и кооперации между странами. Также Мадуро отметил, что знает о стремлении более чем 30 стран присоединиться к БРИКС.

«Если спросят Венесуэлу: „Желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС?“, Венесуэла ответит: „Да“! Мы хотели бы сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», — заявил Мадуро журналистам.

В апреле в Каракасе прошла встреча венесуэльского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны договорились о наращивании сотрудничества в нефтедобыче и разработке газовых месторождений, а также противостоянии давлению извне, в первую очередь со стороны США. Кроме того, по итогам встречи специалисты начали изучать механику и возможность работы российской карты МИР в Венесуэле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия начала переговоры с банком БРИКС о присоединении.

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