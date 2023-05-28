Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

Сейчас в финансовой организации ведут квалифицированный диалог с саудитами.

Банк БРИКС имеет уже восемь членов. Сейчас Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к структуре в качестве девятого участника.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — сообщили представители банка изданию Financial Times.

Они отметили, что членство Саудовской Аравии только укрепит связь всех участников проекта, который создан как альтернатива западным организациям по вопросу денежных и торговых отношений.

На данный момент капитал банка составляет 100 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие страны могут стать новыми членами БРИКС. Политолог Владимир Брутер считает, что в организацию должны выступить Египет и Саудовская Аравия. Но есть одна страна, которой нежелательно находиться в объединении. Это Турция. В материале эксперт объяснил, почему назвал именно эти государства.