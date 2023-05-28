Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Financial Times: Саудовская Аравия планирует присоединиться к банку БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

Сейчас в финансовой организации ведут квалифицированный диалог с саудитами.

Банк БРИКС имеет уже восемь членов. Сейчас Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к структуре в качестве девятого участника.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — сообщили представители банка изданию Financial Times.

Они отметили, что членство Саудовской Аравии только укрепит связь всех участников проекта, который создан как альтернатива западным организациям по вопросу денежных и торговых отношений.

На данный момент капитал банка составляет 100 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие страны могут стать новыми членами БРИКС. Политолог Владимир Брутер считает, что в организацию должны выступить Египет и Саудовская Аравия. Но есть одна страна, которой нежелательно находиться в объединении. Это Турция. В материале эксперт объяснил, почему назвал именно эти государства.

Тема:
БРИКС
25 мая
Financial Times предрекает конец эпохи лидерства США и Большой семерки
24 мая
Доминирование осталось в прошлом: в Британии вынесли приговор странам G7
18 мая
Кто следующий? Политолог объяснил, какие страны могут стать членами БРИКС
25 апр
Перспективный блок: присоединиться к БРИКС захотели еще 19 стран
6 апр
«Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»
6 апр
МВФ предупреждает! Как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире
9 нояб
Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно
17 июл
В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС
15 июл
Центр мира уходит на Восток: политолог объяснил стремление еще пяти стран в БРИКС
14 июл
Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия
+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:32
Всего два года: раскрыты детали соглашения, которое позволит США избежать дефолта
11:20
Китайская платежная система обогнала конкурентов из США
11:08
Возмущенные египтяне потребовали навсегда запретить сериал о Клеопатре
10:49
Посол Филиппин оценил возможность введения санкций против России
10:31
Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе
10:16
Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Какую опасность для здоровья скрывают соленья? Ответ диетолога
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023