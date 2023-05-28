Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

Financial Times: Саудовская Аравия планирует присоединиться к банку БРИКС
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Сейчас в финансовой организации ведут квалифицированный диалог с саудитами.
Банк БРИКС имеет уже восемь членов. Сейчас Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к структуре в качестве девятого участника.
«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — сообщили представители банка изданию Financial Times.
Они отметили, что членство Саудовской Аравии только укрепит связь всех участников проекта, который создан как альтернатива западным организациям по вопросу денежных и торговых отношений.
На данный момент капитал банка составляет 100 миллиардов долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие страны могут стать новыми членами БРИКС. Политолог Владимир Брутер считает, что в организацию должны выступить Египет и Саудовская Аравия. Но есть одна страна, которой нежелательно находиться в объединении. Это Турция. В материале эксперт объяснил, почему назвал именно эти государства.
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