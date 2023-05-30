Названы главные тренды в пластической хирургии в 2023 году

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 37 0

Пластический хирург Гончарова перечислила главные тренды в пластической хирургии в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Эксперт рассказала о самых популярных среди россиянок оперативных процедурах.

Тренд на естественность всегда актуален и не сдает позиций, но это не значит, что все забыли про пластическую хирургию. Она неукротимо развивается и следует за веяниями моды Иляна Гончарова — пластический хирург с шестилетним стажем и опытом проведения около 500 вмешательств — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о самых популярных процедурах.

Как отметила эксперт, первый тренд — это сохраняющая ультразвуковая ринопластика. Работа на ультразвуковом пьезоаппарате делает операцию малотравматичной и сокращает восстановительный период. А использование сохраняющих передовых методик позволяет получить максимально естественный результат.

«Совмещение блефаропластики с липофилингом. Заполнение жиром носослезной борозды одновременно с блефаропластикой позволяет существенно сгладить рельеф периорбитальной зоны, омолодить ее и убрать усталый взгляд», — делится врач.

Следующая модная процедура — совмещение липосакции с липофилингом. Сегодня, убрав пару сантиметров с талии, девушки не отказываются от своего жира окончательно. Дамы выбирают сначала удалить там, где нужно, а потом «залить» туда, куда хочется. Как правило, жир вводят в зону ягодиц или груди, тем самым прорисовывая красивый контур фигуры.

Последний тренд — бьютификация или фуллфейс — подразумевает совмещение нескольких операций на лице. Сегодня это возможно благодаря современным, малотравматичным эндоскопическим методикам. Обычно процедура включает в себя подтяжку нижней трети лица, средней и верхней зоны, а также блефаропластику. Вуаля — и вы на десять лет моложе!

Стоит отметить, что любое вышеперечисленное вмешательство — это настоящая операция. Прежде чем гнаться за лицом мечты, подумайте, готовы ли вы к этому, соответствует ли это вашим идеалам и чувству прекрасного. Чтобы однажды не перестать узнавать себя в зеркале.

Ранее, писал 5-tv.ru, мама Оксаны Самойловой показала результат пластики лица.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

11:00
«Помогает железобетонно»: как Маша Малиновская готовится к лету
10:57
Оставили за кадром: как США оправдывают свой экономический упадок
10:47
Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны
10:29
Стало известно количество пострадавших при атаке БПЛА на Москву
10:22
То самое «сердце океана»: среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье
10:12
«Не скрывают»: США готовят боевиков на своей базе для дестабилизации Сирии

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023