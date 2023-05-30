Мама Оксаны Самойловой показала результат пластики лица: «Минус 20 лет!»

Три недели назад Евгения Самойлова перенесла операцию: не все последствия вмешательства ушли, но результат оценить уже можно.

Мама блогера Оксаны Самойловой — Евгения Николаевна — показала результат перенесенной три недели назад пластической операции. На своей странице в соцсети звезда опубликовала видео, на котором заметно помолодевшая родительница с удовольствием показывает преображенное лицо. 51-летняя женщина выглядит более свежей, дочь без ума от успешной пластики.

«Есть отеки, но уже выглядит круто! Молодая, прекрасная! Минус 20 лет реально! Как будто вообще не наша мама! Самое главное — ее душевное состояние. Она просто такая вдохновленная и счастливая сейчас. У нее как будто новая жизнь началась», — рассказала Оксана Самойлова.

Мама занимает особое место в сердце блогера. Очевидно, между женщинами сложились теплые и доверительные отношения. Жена рэпера Джигана всегда вдохновенно говорит о семье, с тем же воодушевлением она восхваляет красоту матери.

К слову, Оксана и сама преображалась радикальными методами. Блогер не скрывает, что увеличила грудь и поработала над лицом. Селебрити 35 лет, она многодетная мать, однако найти на ее теле следы хотя бы одной беременности не взялись бы и самые строгие критики.

Недавно супруга Джигана забронировала место в космическом отеле, который должен открыться в 2025 году. 5-tv.ru выяснял, не помешает ли знаменитости наличие грудных имплантов во время полета на земную орбиту.

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