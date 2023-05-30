В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 54 0

В жилом доме в Новой Москве произошел взрыв

В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства произошедшего утром взрыва в Новой Москве, в результате которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

На месте инцидента находятся пожарно-спасательные подразделения. Окна выбило на 25-м этаже.

«После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено», — передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области сообщили о звуке взрыва в Мелитополе.

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В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

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