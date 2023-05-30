В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве
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В жилом доме в Новой Москве произошел взрыв
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства произошедшего утром взрыва в Новой Москве, в результате которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.
На месте инцидента находятся пожарно-спасательные подразделения. Окна выбило на 25-м этаже.
«После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено», — передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области сообщили о звуке взрыва в Мелитополе.
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