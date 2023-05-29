В Запорожской области сообщили о звуке взрыва в Мелитополе

Подробности выясняются.

Звук взрыва прогремел в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, хлопок прогремел около 21:18. Он также обещал сообщить подробности позднее.

В середине мая, 12 часа, в Мелитополе также раздался громкий взрыв, после которого некоторое время без электроснабжения оставались районы Микрорайон, Ханда и Красная горка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО.