То самое «сердце океана»: среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье

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Рита Миронова
Рита Миронова 48 0

Среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье с зубом мегалодона

То самое «сердце океана»: среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Теперь исследователям предстоит установить владельца украшения. Кому из 2200 людей на борту оно принадлежало?

Среди обломков «Титаника» на дне Атлантического океана найдено ожерелье с зубом мегалодона. По информации телеканала ITV, украшение никто не видел с момента крушения корабля 15 апреля 1912 года.

Обнаружить ожерелье удалось с помощью современных технологий, которые позволили превратить 700 тысяч изображений затонувшего корабля в движущееся сканирование. Так специалисты заметили то самое ожерелье, сделанное из зуба доисторической акулы со встроенным в него золотом.

Кто из пассажиров лайнера был владельцем ожерелья — неизвестно, но компании Magellan Ltd и Atlantic Production свяжутся с родственниками всех 2200 пассажиров, чтобы выяснить это. В материале говорится, что для этого будет использоваться искусственный интеллект.

До установления владельца ожерелье оставили на дне океана, так как по соглашению убирать артефакты с места крушения и окружающего его ложа запрещено.

Легендарный лайнер затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го. Изначально никто не верил в катастрофу, так как корабль называли «непотопляемым». Причиной тому был не только внушительный размер, но и особенности строения: «Титаник» мог оставаться на плаву даже с четырьмя затопленными отсеками.

Ранее 5-tv.ru писал, что кадры самого первого погружения к «Титанику» сможет увидеть весь мир.

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