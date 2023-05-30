Жгут технику противника: морпехи ТОФ ударили по ВСУ из РСЗО «Град»
Морпехи ТОФ нанесли удар по ВСУ из РСЗО «Град» на южнодонецком направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Сразу после ракетного обстрела выступает пехота под прикрытием БМП.
ВСУ запустили по ДНР за сутки 210 боеприпасов — над прекращением этих обстрелов работают морпехи Тихоокеанского флота. Они жгут технику противника в том числе из РСЗО «Град». Как работают наши артиллеристы, увидел корреспондент Даниил Левин.
Оглушительный залп из 40 снарядов — с дрона видно, насколько большой участок накрывает пара реактивных систем «Град». Точные попадания и в лесопосадке, на украинских позициях, и вокруг, чтобы противнику некуда было бежать.
«Командир с наводчиком — они на улице находятся, навелись. Мне дают команду, я выставил. Допустим, сколько там. Сказали, пять, три! Поначалу было непривычно, уши закладывало. А сейчас спокойно уже сидишь! Бывает, стекла вылетают», — сказал водитель-заряжающий РСЗО «Град» с позывным «Четвертый».
На южнодонецком направлении морпехи Тихоокеанского флота работают или по одиночке, или парами — это куда безопаснее в условиях, когда в небе может быть вражеский дрон. Все происходит очень быстро: вот экипаж на большой скорости выезжает из укрытия и занимает позицию.
Оператор сейчас наводит машину — ну, а чтобы самому не стать целью, на «Граде» установлены специальные защитные сетки от боеприпасов, которые могут сбросить с дрона. Поэтому сейчас экипаж максимально оперативно выпустит пакет и поскорее отправится в укрытие.
Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовых отрядов в окрестностях Угледара. Сразу после ракетного обстрела выступает пехота под прикрытием БМП.
Даже если боевых задач нет, мотострелки тратят свободное время на тренировки. Важно уметь обеспечить плотный огонь и постоянное, почти непрерывное движение вперед, чтобы подавить противника.
Залог выживания — скорость и отточенность движений, альтернатива такому ошеломительному наступлению — скрытность. Еще одна учебная задача — незаметно подкрасться к зданию, перед заходом в помещение один из бойцов бросает гранату.
Это подразделение — еще и группа быстрого реагирования. В случае обострения ситуации на переднем крае мотострелки за считанные минуты приходят на помощь. Впрочем, за последнее время такой необходимости не было — как раз благодаря мощной и точной работе артиллеристов.
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