Словесная перепалка закончилась стрельбой по прохожим во Флориде

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Девять человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard Graulich; 5-tv.ru

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В числе пострадавших — четверо детей.

Девять человек пострадали в результате стрельбы в американской Флориде. По данным полиции, между двумя людьми возникла ссора, после чего один из них достал оружие и открыл огонь по прохожим.

Среди раненых — четверо детей, всех пострадавших экстренно госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, другой подозреваемый сейчас находится в розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии.

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