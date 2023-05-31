Словесная перепалка закончилась стрельбой по прохожим во Флориде

В числе пострадавших — четверо детей.

Девять человек пострадали в результате стрельбы в американской Флориде. По данным полиции, между двумя людьми возникла ссора, после чего один из них достал оружие и открыл огонь по прохожим.

Среди раненых — четверо детей, всех пострадавших экстренно госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, другой подозреваемый сейчас находится в розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии.