Три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58 0

Среди погибших были сотрудники полиции.

Три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В японской префектуре Нагано неизвестный мужчина напал на граждан с ножом и охотничьим ружьем. В результате инцидента пострадал один человек, еще трое погибли. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

Подробностей об инциденте не так много. Однако известно, что одетый в камуфляж злоумышленник ударил женщину ножом, выстрелил из ружья, а после забаррикадировался в одном из зданий. В результате его действий скончались два сотрудника полиции.

В сообщении отмечается, что в результате полученных пострадавшими травм не сразу удалось установить, от чего именно они скончались — были ли они зарезаны или застрелены.

Примечательно, что для Японии преступления с использованием оружия крайне редки. В стране действуют жесткие законы, регулирующие его выдачу и владение им. Каждый желающий при получении лицензии проходит строгое обследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть человек погибли при перестрелке в Эквадоре.

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