Африканское турне: как главу МИД РФ Лаврова встретили в Бурунди

Визит предшествует саммиту Россия — Африка.

Глава российского МИД 30 мая прибыл в Бурунди. Это второй пункт турне Сергея Лаврова по странам Африки.

Здесь министр планирует провести ряд встреч с руководством страны и обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Ну а началась рабочая поездка министра с Кении.

По словам Лаврова, там удалось обменяться мнениями по ключевым вопросам международной повестки и обсудить перспективные направления — добыча полезных ископаемых, энергетика, туризм и многое другое. Визит предшествует саммиту Россия — Африка, который пройдет уже в июле в Петербурге.