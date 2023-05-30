Африканское турне: как главу МИД РФ Лаврова встретили в Бурунди

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Бурунди

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Визит предшествует саммиту Россия — Африка.

Глава российского МИД 30 мая прибыл в Бурунди. Это второй пункт турне Сергея Лаврова по странам Африки.

Здесь министр планирует провести ряд встреч с руководством страны и обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Ну а началась рабочая поездка министра с Кении.

По словам Лаврова, там удалось обменяться мнениями по ключевым вопросам международной повестки и обсудить перспективные направления — добыча полезных ископаемых, энергетика, туризм и многое другое. Визит предшествует саммиту Россия — Африка, который пройдет уже в июле в Петербурге.

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