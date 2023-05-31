«Проблема с мозгами»: Бьянка матом ответила на критику о лишнем весе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Певица Бьянка матом ответила на критику о лишнем весе

«Проблема с мозгами»: Бьянка матом ответила на критику о лишнем весе

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Знаменитость не стала подбирать «правильные» слова. Она резко отреагировала на травлю в соцсетях.

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) матом отреагировала в социальной сети на критику ее внешнего вида.

По мнению знаменитости, которая сейчас борется с лишним весом, осуждать и высмеивать других могут только закомплексованные люди, и их за это нужно «просто посылать».

«Хочу вам сказать, что если вам какая-то ****** задает неудобный, некорректный, и нетолерантный вопрос, то просто скажите: „Пошла или пошел *****“. Все. Чаще всего это делают люди, у которых либо очень маленькая дрябленькая ******, ****** маленький такой, либо груди нет, либо очень большая проблема с мозгами», — сказала звезда.

В декабре прошлого года певица рассказала, что поправилась из-за гормонального сбоя. Она держит специальную диету и занимается спортом. Да и к лету планирует подготовиться основательно — недавно Бьянка призналась, что намерена сбросить 20 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Бьянка приобрела квартиру в центре Москвы.

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