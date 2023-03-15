«Радостная, как арбуз»: певица Бьянка приобрела квартиру в центре Москвы

Теперь из окна знаменитости виден прекрасный вид столицы, но зачем ей еще одно жилье?

Певица Бьянка совершила серьезную покупку. Звезда приобрела квартиру в столице России, жилье находится в центре города. Правда, это не первая недвижимость вокалистки, несколько лет назад она купила апартаменты на севере Москвы. Теперь же брюнетка — обладательница еще одного жилья.

Как сообщает издание StarHit.ru, девушка опубликовала видеоролик в личном блоге. На нем она показала обстановку в квартире, из окна видны чудесные виды столицы.

«Я радостная, как арбуз! — воскликнула она. — Дорогие мои, спасибо за поздравления, я безумно счастлива!» — сказала исполнительница.

Стоит отметить, что не все в жизни Бьянки так гладко. В последнее время артистка серьезно набрала в весе, но похудение приходится откладывать. По ее словам, у брюнетки есть некоторые проблемы со здоровьем, врачи назначили ей плотное питание и прием лекарств. Также вокалистке пока нельзя заниматься спортом.

«В феврале мне сделали операцию, у меня, помимо этого, проблемы со спиной. Прохожу курс лечения, пью очень жесткие таблетки, мне нельзя заниматься спортом, кроме плавания. Но из-за того, что делаю процедуры, на плавание тоже нельзя», — заявила исполнительница в интервью телеканалу.

При этом певица хотела бы и нарастить определенную часть тела. В будущем звезда планирует сделать липосакцию и, вероятно, увеличить ягодицы при помощи хирургов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бьянка сделала со своим телом.