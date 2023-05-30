Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения граждан в Белгородской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 120 0

В результате атаки есть погибшие.

Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения граждан в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Украинские националисты атаковали пункт временного размещения жителей Шебекинского округа в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем официальном Telegram-канале.

В результате обстрела приграничного российского субъекта пострадали люди, а также есть погибшие, отметил Гладков. По его словам, в атакованных пунктах находились мирные жители муниципальных образований.

Точное число умерших и раненных губернатор не озвучил. Он уточнил, что самолично выехал на место произошедшего и вернется с подробностями и деталями позже.

Ранее, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородского района через границу. Вооруженные силы РФ вступили в противостояние с членами ДРГ, в результате чего были ликвидированы более 70 боевиков киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде присоединение Харькова назвали решением проблемы обстрелов.

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