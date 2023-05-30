Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины

Глава государства считает, что российские Вооруженные силы были обязаны ответить на агрессию киевского режима.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Глава РФ Владимир Путин прокомментировал нанесение удара Вооруженными силами РФ по штабу военной разведки Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на выставке в центре «Золотов», посвященной креативной экономике.
Путин подтвердил нанесение удара по объекту украинской критической инфраструктуры. Он отметил, что российская армия и вся страна, в целом, должны были ответить на развязный украинскими нацистами конфликт в Донбассе.
«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений», — подчеркнул он.
Российский президент добавил, что штаб военной разведки Украины относится к подобным целям и по нему действительно был нанесен удар несколько дней назад. Он заключил, что ВС РФ для своих атак используют лишь дальнобойное высокоточное оружие, а своими мишенями они выбирают исключительно объекты военной инфраструктуры, например, центры ВСУ или склады боеприпасов противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине.
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