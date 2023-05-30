В Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине

Песков оценил эффективную работу российских систем противовоздушной обороны.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Bocharov; 5-tv.ru
В Кремле атаку беспилотников на Москву называли ответом на удары, которые Вооруженные силы РФ нанесли по украинскому центру принятия решений 28 мая. Своим мнением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился во время общений с журналистами.
Комментируя произошедшее утром 30 мая в Москве и Московской области он сообщил, что речь несомненно идет об ответных действиях Киева на эффективные удары российской стороны по одному из центра принятия решений на территории Незалежной.
Официальный представитель Кремля отметил, что ответственные службы сработали мгновенно и успешно. Он также отметил работу российских ПВО. Песков заключил, что дополнительной информацией о происшествии поделится не может.
В Минобороны ранее прокомментировали, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали все восемь БПЛА, которые были задействованы противником для атаки. Городской глава Сергей Собянин заявил, что серьезных повреждений зафиксировано не было.
Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.
Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места падения беспилотника в Красногорском районе.
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