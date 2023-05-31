Сильный пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 14 0

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rahman Hassani; 5-tv.ru

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Сильный пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Горела одна из установок по перегонке мазута. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Несмотря на это, спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, как указал Кондратьев, причиной пожара мог стать прилет БПЛА.

Ранее 5-tv.ru, что в начале мая сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае

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