В МЧС сообщили о ликвидации возгорания на НПЗ «Ильский» на Кубани

Возгорание, возникшее утром 5 мая на нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае, ликвидировано до приезда спасателей. Об этом 5-tv.ru сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«Ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС России. На территории есть своя собственная пожарная охрана», — уточнили в ведомстве.

Также добавляется, что площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов произошел пожар. Там так же ночью беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, а затем взорвался.