Личность отца ребенка знаменитость предпочла скрыть от общественности.

Актриса Равшана Куркова редко делится откровениями и подробностями своей личной жизни с подписчиками. Но рождение дочери позволило ей выйти на откровения с пользователями сети. В своих социальных сетях артистка опубликовала кадры с круглым животом.

«Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», - написала актриса.

Фанаты начали поздравлять Равшану с этим радостным событием и писать приятные слова.

«Как же это красиво. Поздравляю вашу большую семью! Любви и бесконечного счастья», - пишут подписчики блога.

У 42-летней Курковой также есть сын Гаспар, который родился 3 года назад. Папой мальчика стал бизнесмен Сергей Амарян. А кто является отцом новорожденной дочери, неизвестно. Его имя актриса раскрывать не стала.

В прошлом Равшана пережила страшное событие. Будучи в браке с фотографом Семеном Курковым, она потеряла ребенка на позднем сроке беременности. Тогда пользователи сети завалили ее вопросами, когда она станет мамой. Такую критику звезда не стала долго терпеть.

«Конечно, я хочу стать мамой. И меня удивляет, когда в социальных сетях пишут комментарии типа: «Вам уже 35 лет, не пора ли рожать?» Порой тянет ответить: «Ребята, откуда вы знаете, почему у кого-то нет детей?!». Нельзя упрекать женщину за то, что она еще не стала матерью. Это больно, гадко, глупо и нетактично. Она необязательно карьеристка или чайлдфри», - говорила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Равшана Куркова в легкомысленном платье устремилась «навстречу новым ролям».