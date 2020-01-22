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  4. Равшана Куркова в легкомысленном платье устремилась «навстречу новым ролям»

Равшана Куркова в легкомысленном платье устремилась «навстречу новым ролям»

, 12:32 | Мия Субботина Фото 106

Звезда театра и кино показала свежие кадры с фотосессии в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @rav_shana

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова поделилась с подписчиками кадрами со свежей фотосессии на Бали. Знаменитость опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

39-летняя артистка позирует в белом летнем платье: она бежит вдоль моря по песку с распущенными волосами, которые развеваются на ветру. К подписи фотографий актриса подошла философски.

«Навстречу новым ролям, да и вообще всему, что сбудется в этом году!» — подписала пост артистка.

Instagram @rav_shana

Преданные поклонники не смогли пройти мимо таких живописных фотографий любимицы. Пост оценили почти 95 тысяч подписчиков, а хвалебные комментарии оставили свыше трехсот юзеров.

«Равшана, вы замечательная! На фотографии вы очень солнечная и счастливая!»;

«Очень красиво и искренне!!!»;

«Очаровательная девушка»;

«Красавица»;

«Что ж вы какая невероятно красивая. Богиня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Равшана Куркова отдыхает на Бали с новым возлюбленным.

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