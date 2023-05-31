ВС РФ уничтожили украинский корабль «Юрий Олефиренко» в порту Одессы
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Удар был нанесен высокоточным оружием.
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по месту стоянки боевых кораблей в порту Одессы. В результате был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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