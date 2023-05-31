ВСУ лишились последнего боевого корабля после высокоточного удара ВКС РФ
Теперь «Юрий Олефиренко» не сможет принимать участие в боевых действиях.
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
Вооруженные силы Украины потеряли последний боевой корабль под названием «Юрий Олефиренко» после нанесения российскими бойцами высокоточного удара по скоплению военных кораблей в порту Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Он уточнил, что удар был нанесен 29 мая.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал нанесение удара Вооруженными силами РФ по штабу военной разведки Украины.
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