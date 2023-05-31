О чем говорил глава МИД РФ Лавров с президентом Мозамбика Ньюси

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Сергей Лавров провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Затем министр отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.

Сергей Лавров находится в Мозамбике — глава МИД России проводит переговоры с президентом республики Филипе Ньюси.

Как ранее сообщалось, стороны намерены обсудить торгово-экономические отношения. В частности, сотрудничество в сфере энергетики и туризма.

Власти Мозамбика отмечали, что ждут российских путешественников на дайвинг и сафари. Также стороны намерены обменяться мнениями по международной повестке.

Это уже третья страна, которую в рамках африканского турне посещает Лавров. До этого он был в Кении и Бурунди, а затем отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.

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