О чем говорил глава МИД РФ Лавров с президентом Мозамбика Ньюси

Затем министр отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.

Сергей Лавров находится в Мозамбике — глава МИД России проводит переговоры с президентом республики Филипе Ньюси.

Как ранее сообщалось, стороны намерены обсудить торгово-экономические отношения. В частности, сотрудничество в сфере энергетики и туризма.

Власти Мозамбика отмечали, что ждут российских путешественников на дайвинг и сафари. Также стороны намерены обменяться мнениями по международной повестке.

Это уже третья страна, которую в рамках африканского турне посещает Лавров. До этого он был в Кении и Бурунди, а затем отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.