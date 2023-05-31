Полицейские задержали подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 33 0

Мужчина рассказал силовикам, почему пошел на преступление.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Сотрудники полиции задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

«Сегодня примерно в 12:00 у своего дома был убит 62-летний житель села Рубас Дербентского района. Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном», — уточнили в ведомстве.

Полиции подозреваемый заявил, что пошел на преступление из-за конфликта на тему недвижимости, который мирно разрешить не получалось длительное время.

Глава села был застрелян 31 мая, когда выходил из здания администрации. Как уточнил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов, чиновник скончался от огнестрельного ранения в грудь в области сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на место случившегося выехали следователи с криминалистами и заместителем руководителя регионального управления Следственного комитета.

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