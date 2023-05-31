В Дагестане застрелили главу села Рубас у здания администрации

В Дагестане застрелили главу села Рубас, на место случившегося выехали следователи с криминалистами и заместителем руководителя регионального управления Следственного комитета. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточнил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов, чиновник скончался от огнестрельного ранения в грудь в области сердца.

По информации 5-tv.ru, полученной от источника, жертвой стал Гаджикурбан Байрамбегов. Трагедия произошла у здания администрации.

«Он вышел с работы, а тут из проезжающей машины начали стрелять по нему», — уточнил источник, назвав возможную причину случившегося — между участниками был земельный спор.

Предварительно, неизвестные, открывшие огонь, передвигались на автомобиле. Их разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва и получила множественные травмы во время экскурсии в дагестанском заброшенном «селе-призраке» Гамсутль.