В Дагестане застрелили главу села Рубас у здания администрации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 130 0

Пуля попала в область сердца. Кто мог в него стрелять и почему?

В Дагестане застрелили главу села Рубас у здания администрации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В Дагестане застрелили главу села Рубас, на место случившегося выехали следователи с криминалистами и заместителем руководителя регионального управления Следственного комитета. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточнил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов, чиновник скончался от огнестрельного ранения в грудь в области сердца.

По информации 5-tv.ru, полученной от источника, жертвой стал Гаджикурбан Байрамбегов. Трагедия произошла у здания администрации.

«Он вышел с работы, а тут из проезжающей машины начали стрелять по нему», — уточнил источник, назвав возможную причину случившегося — между участниками был земельный спор.

Предварительно, неизвестные, открывшие огонь, передвигались на автомобиле. Их разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва и получила множественные травмы во время экскурсии в дагестанском заброшенном «селе-призраке» Гамсутль.

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