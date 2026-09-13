Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России

Стало известно, появится ли в России новый COVID-19 из Таиланда

Специалист отметил, что международные поездки способствуют распространению инфекций между странами, однако завоз вируса не означает начало новой волны.

Новый вариант SARS-CoV-2, выявленный у российских туристов в Таиланде, может попасть в Россию в ближайшие дни или недели. Об этом заявил руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов в беседе с «Известиями».

Ранее стало известно, что пять российских туристов заразились коронавирусом на Пхукете. При этом власти Таиланда опровергли сообщения об аномальном распространении инфекции с тяжелыми симптомами.

«Для РФ вопрос не в том, когда придет этот штамм. При современном объеме международных поездок вирусы практически не знают государственных границ. Таиланд — очень популярное направление у российских туристов. Поэтому отдельные завозные случаи могут появляться буквально в течение дней или недель. Однако завоз вируса еще не означает новую крупную волну — все будет зависеть от того, насколько этот вариант способен конкурировать с уже циркулирующими в РФ линиями и преодолевать иммунную защиту населения», — сказал специалист.

По словам Ризванова, ситуация в Таиланде связана с распространением современных вариантов «омикрона». Они способны эффективно передаваться и частично обходить сформировавшийся иммунитет, однако данных о том, что инфекция стала протекать тяжелее или чаще приводить к летальным исходам, пока нет.

Всего за восемь месяцев 2026 года в Таиланде зарегистрировали почти 100 тысяч случаев заражения COVID-19. В России врачи ожидают сезонный рост заболеваемости коронавирусом.

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