Три человека погибли и 13 пострадали при ударах беспилотников в ДНР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Украинские боевики атаковали грузовик, микроавтобус и рейсовый автобус с пассажирами.

Сколько человек погибли в ДНР при атаках БПЛА 12 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пушилин: три человека погибли и 13 пострадали при ударах беспилотников в ДНР

Три человека погибли и 13 мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в мессенджере МАКС рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его данным, на автодороге Р-150 в Володарском муниципальном округе дрон атаковал грузовик — погибли двое мужчин 1969 и 2001 годов рождения. В районе села Новокрасновка при ударе по микроавтобусу тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник атаковал рейсовый автобус: погиб мужчина 1986 года рождения, ранения различной степени тяжести получили шесть человек, среди них девочка 2017 года рождения и девушка 2004 года. Еще один мужчина пострадал при обстреле Калининского района Горловки.

В Волновахском округе на трассе Волноваха — Кирилловка — Шевченко в селе Валерьяновка ранены двое мужчин. В Селидово Красноармейского округа пострадали двое мужчин и женщина. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Повреждены 11 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также спецтехника, автобус, два микроавтобуса и легковые с грузовыми автомобилями. Урон зафиксирован в Донецке, Горловке, Харцызске, Амвросиевском, Володарском, Волновахском, Кураховском, Красноармейском, Мангушском и Ясиноватском округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Веселое в ДНР.

За прошедшую неделю российские военные сбили более 5,6 тысячи беспилотников ВСУ. Также уничтожены четыре крылатые ракеты «Фламинго», две «Нептун» и 48 авиабомб. Силы Черноморского флота ликвидировали 12 безэкипажных катеров. Кроме того, российские бойцы уничтожили почти 300 боевиков, шесть бронемашин и 122 автомобиля противника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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