«Импланты встали неправильно»: бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой операции

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Аделина Ким
Аделина Ким 24 0

Бывшая жена Мамаева рассказала, что она перенесла очередную пластическую операцию

«Импланты встали неправильно»: бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой операции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Девушка довольно быстро пришла в себя после наркоза.

Экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала в социальных сетях, как она перенесла сложную пластическую операцию.

Она опубликовала видео, где призналась, что после резкого похудения у нее произошел птоз ягодиц: это когда начинают провисать ткани. При этом блогер поделилась, что шесть лет в этой зоне у нее стояли импланты, которые потребовалось заменить.

«Из-за птоза импланты встали неправильно — из-за перенапряжения мышц они просто уезжали в сторону. Выглядело это, мягко говоря, некрасиво», — пояснила Алана.

Из-за этого девушка обратилась за помощью к популярным пластическим хирургам — Тимуру Хайдарову и Самиру Седышеву. Они сделали подтяжку и лифтинг ягодиц, а также заменили импланты. От наркоза знаменитость, как уточняется, отошла быстро.

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«Импланты встали неправильно»: бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой операции

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