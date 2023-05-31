«Мы сможем»: о чем Путин говорил с президентом Эритреи Афеворки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Путин заявил о планах РФ и Эритреи подписать соглашения о сотрудничестве

«Мы сможем»: о чем Путин говорил с президентом Эритреи Афеворки

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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У двух стран имеются неплохие перспективы для того, чтобы вести сотрудничество по многим направлениям.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Эритреи Исайясом Афеворки заявил, что оба государства намерены заключить ряд межправительственных соглашений.

«На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали и мы сможем это сделать», — сказал Путин.

Он добавил, что у России и Эритреи имеются неплохие перспективы для того, чтобы вести сотрудничество по многим направлениям. Также Путин заявил, что между странами неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере и уже десятки студентов Эритреи получили образование в РФ.

Путин и Афеворки также собираются обсудить актуальные вопросы мировой повестки и проведение региональной политики. Среди главных тем, которые будут озвучены в рамках беседы, — реализация дорожных карт и поиск путей изменения делового климата.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Эритреи.

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