Зачем Лавров прибыл в ЮАР: какие встречи ждут главу российского МИД

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Корреспондент «Известий»: в ЮАР Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС

Фото, видео: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY; 5-tv.ru

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В последней стране африканского турне российского министра ожидает масштабное мероприятие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР, сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Российская делегация прибыла в ЮАР, аэропорт Кейптауна. Это последняя остановка большого африканского турне. Здесь Сей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС», — рассказал корреспондент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров жестко осадил посла США в ЮАР.

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