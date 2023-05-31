Зачем Лавров прибыл в ЮАР: какие встречи ждут главу российского МИД

В последней стране африканского турне российского министра ожидает масштабное мероприятие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР, сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Российская делегация прибыла в ЮАР, аэропорт Кейптауна. Это последняя остановка большого африканского турне. Здесь Сей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС», — рассказал корреспондент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров жестко осадил посла США в ЮАР.