Романоф: В момент истерики в аэропорту Стамбула Лолита позвонила мне

Истерика Лолиты в аэропорту Стамбула стала поводом для написания ставшей уже легендарной песни «Марлен». Историю создания композитор Алексей Романоф рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

19 марта прошлого года из-за сложностей, возникших в связи с отъездом дочери и матери из Киева, у певицы сдали нервы во время возвращения в Москву.

«Держала себя, как настоящий мужичок, а потом меня так накрыло», — призналась она в канун премьеры клипа.

Чтобы получить моральную поддержку, Лолита позвонила своим самым близким друзьям. Первый, несмотря на свои в тот момент очень сложные личные обстоятельства, помог ей дойти через всю громадную воздушную гавань до выхода на посадку.

После она набрала своему ближайшему другу — Алексею Романоф. По воспоминаниям композитора, они общались около двух часов, и, как шутит сама Лолита, она «наплакала ему свой рассказ». После столь эмоционального разговора Романоф написал артистке песню «Марлен», вдохновленный сказанной Лолитой фразой «Лешка, я сейчас выгляжу как Марлен Дитрих в 42-м. В госпитале, где она мыла полы».

«Сказала, что у нее обломаны ногти, она не мыла голову несколько дней и так далее. Такой сложный был разговор», — вспоминает Алексей Романоф.

По мнению самой Лолиты, несмотря на то, что за этой композицией стоит ее эмоциональная вспышка, песня все равно является позитивной и несет свет.

Алексей Романоф известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также композитор сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита плакала после премьеры с песней «Раневская».