Блогера Адель Сергеенкову переехала машина: «Я уничтожена»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Блогер Адель Сергеенкова попала под машину и получила пять переломов

Блогера Адель Сергеенкову переехала машина: «Я уничтожена»

Фото: Instagram* / adelsergeenkova; 5-tv.ru

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Мать пятерых детей после жуткого инцидента оказалась практически обездвижена. Каждое малейшее движение ей дается с трудом.

Блогера и бизнесвумен Адель Сергеенкову сбил автомобиль. Выйдя спустя некоторое время на связь с поклонниками, в детали вдаваться не стала.

Больше внимания мать пятерых детей уделила своему психологическому состоянию. Молодая и красивая женщина получила несколько переломов. Впереди предстоит операция на плечо. Все это вогнало Сергеенкову в жуткую депрессию.

«Начинаю вспоминать все в деталях. Все ужаснее, чем можно себе представить. Меня не били, не поджигали. Меня переехали машиной. Это страшно, намного страшнее, чем вы сейчас себе визуализируете. Мне сейчас очень плохо. Я уничтожена морально и физически», — поделилась блогер.

При этом раньше блогер была более откровенна с публикой. Она не утаивала, что перенесла не одну пластическую операцию. К примеру, вставила грудные импланты и восстановила девственную плеву.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жесткого ДТП с участием женщины в Петербурге.

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