Обнародованы кадры жесткого ДТП с участием женщины в центре Петербурга (18+)

Появились кадры наезда на пешехода возле станции метро «Звенигородская» в Петербурге. Машина на повороте потеряла управление, вылетела на тротуар, сбила женщину и врезалась в дом. Пострадавшая выжила, с травмами ее увезли на скорой.

За рулем легковушки находилась девушка, она также ранена. Все случилось на скользкой, занесенной снегом дороге, но полицейские говорят, что главная причина аварии — несоблюдение скоростного режима.