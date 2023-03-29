Обнародованы кадры жесткого ДТП с участием женщины в центре Петербурга (18+)
Кто был за рулем? И что стало причиной аварии?
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Появились кадры наезда на пешехода возле станции метро «Звенигородская» в Петербурге. Машина на повороте потеряла управление, вылетела на тротуар, сбила женщину и врезалась в дом. Пострадавшая выжила, с травмами ее увезли на скорой.
За рулем легковушки находилась девушка, она также ранена. Все случилось на скользкой, занесенной снегом дороге, но полицейские говорят, что главная причина аварии — несоблюдение скоростного режима.
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