Обнародованы кадры жесткого ДТП с участием женщины в центре Петербурга (18+)

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Кто был за рулем? И что стало причиной аварии?

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Появились кадры наезда на пешехода возле станции метро «Звенигородская» в Петербурге. Машина на повороте потеряла управление, вылетела на тротуар, сбила женщину и врезалась в дом. Пострадавшая выжила, с травмами ее увезли на скорой.

За рулем легковушки находилась девушка, она также ранена. Все случилось на скользкой, занесенной снегом дороге, но полицейские говорят, что главная причина аварии — несоблюдение скоростного режима.

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