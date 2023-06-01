Нападение на Шебекино: как выглядит город после ночного обстрела ВСУ

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 99 0

Корреспондент «Известий» показала последствия обстрела Шебекино боевиками ВСУ

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Снаряды украинских боевиков направлены в жилые дома и школы.

Минувшей ночью украинские националисты снова обстреливали из «Града» город Шебекино Белгородской области. В результате несколько человек получили ранения, некоторые здания в центральной части и на окраине города разрушены. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия нападения на населенный пункт.

На одной из центральных улиц снаряд залетел прямо в жилой дом. С внешней стороны здания появилось большое отверстие на третьем этаже, оставшееся после обстрела ВСУ.

«Сейчас периодически вокруг Шебекино что-то гремит, а один из прилетов был в детскую школу искусств. У нее разбиты окна, а рядом гаражи и они практически полностью уничтожены», — передает корреспондент.

Губернатор Белгородской области сообщил, что на данный момент известно о пяти пострадавших. Среди них есть полицейский. Троих человек госпитализировали, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Еще один мужчина находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Его увезли в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Запланирован подворовой обход территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Белгородской области попал под обстрел ВСУ при въезде в город Шебекино.

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