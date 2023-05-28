Глава Белгородской области попал под обстрел ВСУ при въезде в город Шебекино

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

За последние сутки населенный пункт пять раз подвергался атаке со стороны украинских боевиков.

Глава Белгородской области попал под обстрел ВСУ при въезде в город Шебекино

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел украинских боевиков при въезде в город Шебекино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) попасть в населенный пункт он смог только со второго раза.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — сообщил он.

Гладков добавил, что за минувшие сутки город подвергся обстрелу пять раз. В результате погиб один человек, трое ранены. Прошедшую субботу он назвал самым тяжелым днем для округа. Губернатор также сообщил, что несмотря на обстрелы, была проделана большая работа с силовыми структурами.

«Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Евродипломатии Жозеп Боррель оконфузился, перепутав Белгород и Белград.

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