Можно никогда не узнать: как бороться с «невидимыми» вирусами на телефоне

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Игорь Рязов
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Эксперт Лукацкий: Избавиться от невидимых вирусов в смартфоне можно при помощи перепрошивки

Можно никогда не узнать: как бороться с «невидимыми» вирусами на телефоне

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Что делать, если вредоносный код появился в смартфоне из-за производителя?

Нередко о наличии вирусов на телефоне можно понять по косвенным признакам, но иногда вычислить их невозможно. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Если это сделано целенаправленно для какой-то политической истории, для политических лозунгов и так далее, то мы быстро увидим на экране наших устройств какие-то политические лозунги. Если вредоносный код предназначен для демонстрации рекламы на устройстве, то появление в неподходящий момент каких-то рекламных баннеров или роликов позволит нам понять, что устройство делает что-то не то», — цитирует специалиста издание URA.RU.

Однако бывает и так, что вредоносный код в смартфоне появился не из-за хакеров, а по вине производителя. Например, разработчик на уровне прошивки заставил устройство собирать информацию о поведении владельца.

В этом случае пользователь рискует никогда самостоятельно не узнать, что гаджет шпионит за ним, отметил Лукацкий. Для решения проблемы, как уточняется есть несколько вариантов.

«(Во-первых — Прим. ред.), искать умельцев, которые перепрошьют устройство вручную, но тогда оно теряет гарантию. (Во-вторых — Прим. ред.), сдавать устройство продавцу, ссылаясь на то, что оно выполняет недокументированные возможности. <…> (В-третьих — Прим. ред.), смириться с этим, но, опять же, в зависимости от того, какой вредоносный функционал на устройстве реализуется», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры смогли обойти систему безопасности MacBook.

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