В яблочко: хакеры смогли обойти систему безопасности MacBook

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Хакеры смогли обойти систему безопасности MacBook и создать первый вирус

Фото, видео: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im; 5-tv.ru

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Злоумышленники создали первый в мире вирус, проникающий в файлы техники Apple.

Хакеры разрушили стереотип о неуязвимости техники Apple. Пользователи MacBook больше не застрахованы от вирусов. Киберпреступники создали первое в мире вредоносное программное обеспечение. Оно действует по модели «вирус-вымогатель». Программы шифруют хранящиеся на устройстве файлы и требуют деньги за «ключи» к их восстановлению.

Проще говоря, злоумышленники продают свои же разработки.

Около 30% компьютеров в России работают на операционной системе Apple, в которую безопасность встроена по умолчанию. Многие годы владельцы «яблочной» техники считали, что вирусов для них просто нет. Сейчас эксперты призывают пользователей не платить вымогателям и искать другие способы для восстановления данных, например, из резервных копий.

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