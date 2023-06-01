Правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Изначально мера должна была действовать до 30 июня 2023 года.

Правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В конце сентября 2022 года правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании. В декабре прошлого года кабмин уже продевал запрет до 30 июня 2023 года. Он распространяется на двусторонние и транзитные перевозки.

Однако предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. Среди них различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз планирует ограничить транзит товаров через Россию.

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