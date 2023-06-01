Правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран

Правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В конце сентября 2022 года правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании. В декабре прошлого года кабмин уже продевал запрет до 30 июня 2023 года. Он распространяется на двусторонние и транзитные перевозки.

Однако предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. Среди них различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз планирует ограничить транзит товаров через Россию.