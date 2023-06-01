«Надоело ждать»: военный эксперт раскрыл, куда пойдет в наступление спецназ «Ахмат»

Подразделения из Чечни уже готовятся к активным наступательным действиям в зоне спецоперации. Их руководители уверены в успехе. Но куда они направятся?

Подразделения спецназа «Ахмат» будут наступать в сторону Славянска после их полной передислокации на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это будет Славянск либо Краматорск. Но скорее всего, Славянск — с учетом того, что он является ключом, в том числе и к Краматорску. Но здесь очень важно блокировать боевиков противника со стороны Северска и Часова Яра. Поэтому я не думаю, что здесь будет какое-то ключевое, одно направление выбрано. Придется вести боевые действия в направлении сразу трех крупных населенных пунктов. Но продвижение, конечно, будет в сторону Славянска», — выразил уверенность Юрий Кнутов.

Утром 1 июня командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о начале подготовке к активным наступательным действиям. В его подчинение уже определили один полк, еще два готовятся. По словам Алаудинова, его подчиненные способны выполнить любую задачу и сделают все для освобождения ДНР.

В полночь 31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ДНР становится зоной ответственности чеченских подразделений. Они должны освободить от боевиков ВСУ целый ряд населенных пунктов. На территорию республики спецназ передислоцировали из ЛНР.

«Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат“», — заверил Рамзан Кадыров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ.