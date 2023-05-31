«Украина готовится»: в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ
Представитель Белого дома Кирби заявил о планах Украины начать контрнаступление летом
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
Что американцам известно о планах киевского режима?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят перейти в наступление этим летом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, военные США находятся в тесном контакте с боевиками Украины с самого начала планирования контрнаступления.
«Украина готовится начать наступление летом. Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — говорит Кирби.
Также он добавил, что в Америке хотят, чтобы у Украины было все для того, чтобы защитить себя.
Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ.
- 31 мая
- Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию
- 31 мая
- Утопает в грязи: французские танки, поставляемые ВСУ, оказались бесполезны
- 31 мая
- «За что боролась, на то и напоролась»: что будет с Украиной после потери флота
- 31 мая
- Молниеносный ответ: ВКС РФ «проредили» украинские запасы Storm Shadow
- 31 мая
- «Ползучее контрнаступление»: как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ
- 31 мая
- «Мужество нужно отмечать»: Песков о предложении присвоить Луганску и Донецку звание городов-героев
- 31 мая
- Осуждение и поощрение: как на Западе отреагировали на атаку БПЛА на Москву
- 31 мая
- В Кремле прокомментировали предложение о введении военного положения
- 31 мая
- Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке
- 31 мая
- ВСУ лишились последнего боевого корабля после высокоточного удара ВКС РФ
Читайте также
93%
0.63 86.51
0.61
Нашли ошибку?