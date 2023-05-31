«Украина готовится»: в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ

Что американцам известно о планах киевского режима?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят перейти в наступление этим летом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, военные США находятся в тесном контакте с боевиками Украины с самого начала планирования контрнаступления.

«Украина готовится начать наступление летом. Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — говорит Кирби.

Также он добавил, что в Америке хотят, чтобы у Украины было все для того, чтобы защитить себя.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ.