«Силовой сценарий»: Лукашенко о планах Запада в отношении Белоруссии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Лукашенко сообщил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии

«Силовой сценарий»: Лукашенко о планах Запада в отношении Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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По словам главы государства, в Европе идет обучение членов незаконных вооруженных формирований.

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, пишет БЕЛТА.

По данным агентства, в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооруженных формирований и даже предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек в Белоруссии.

Лукашенко заверил, что такого не допустит ни в коем случае и напомнил о недавних совместных операциях с Россией, результатом которых стало изъятие взрывчатых веществ и, таким образом, предотвращение терактов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется. Между тем Лукашенко призвал не допустить разжигания конфликтов.

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