«Силовой сценарий»: Лукашенко о планах Запада в отношении Белоруссии
Лукашенко сообщил о подготовке Западом сценария силового захвата власти в Белоруссии
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
По словам главы государства, в Европе идет обучение членов незаконных вооруженных формирований.
Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, пишет БЕЛТА.
По данным агентства, в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооруженных формирований и даже предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек в Белоруссии.
Лукашенко заверил, что такого не допустит ни в коем случае и напомнил о недавних совместных операциях с Россией, результатом которых стало изъятие взрывчатых веществ и, таким образом, предотвращение терактов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется. Между тем Лукашенко призвал не допустить разжигания конфликтов.
Читайте также
46%
0.30 86.50
-0.01
Нашли ошибку?