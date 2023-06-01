Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Президент Белоруссии призвал не допустить разжигания конфликтов.

Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется

Фото: © РИА Новости / Зафар Халилов

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Военно-политическая обстановка вокруг стран СНГ все более обостряется, она будет обостряться и дальше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на 52-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

«И нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас — России, Белоруссии, центральноазиатских государств — потихоньку пытаются нас растащить. Мы этого не должны допустить. Мы видим нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи нашей с вами общей территории, разжигание конфликтов», — цитирует политика БелТа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Была затронута тема сотрудничества со странами СНГ.

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