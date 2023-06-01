Битва со старостью: как изменилась Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»
Сара Джессика Паркер отказалась от пластических операций в 58 лет
Фото: www.globallookpress.com / FSN-A
Сейчас Сара Джессика Паркер выглядит не так молодо, как еще несколько лет назад.
Актрису Сару Джессику Паркер, наиболее известную по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», уже много лет регулярно обсуждают из-за пластических операций.
Нос артистки давно не давал покоя поклонникам сериала, так как с возрастом он стал более изящным и симметричным. Сама Паркер никогда не комментировала эти дискуссии, чем подогревала их еще больше.
Также вопросы у поклонников всегда вызывал и лоб актрисы, который кажется слишком гладким для 58 лет. Тут, возможно, помог ботокс, есть и признаки и подтяжки лица.
Сара Джессика Паркер разительно отличается от себя же несколько лет назад.
Однако в последние годы звезда, кажется, перестала посещать пластического хирурга. На всех мероприятиях у актрисы были заметны многочисленные глубокие морщины, будто контурную пластику она не делала уже очень давно.
Примечательно, что актриса решила отказаться от инъекций перед съемками продолжения «Секса в большом городе». Например, ее коллега, играющая Шарлотту, для своего возраста выглядит слишком моложаво и неестественно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кэтролл появится в продолжении «Секса в большом городе».
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