Один человек погиб и трое ранены при стрельбе на востоке Франции
Неизвестный открыл огонь по людям в историческом месте страны.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Liponne
Неизвестный открыл огонь по людям в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения, сообщает Franceinfo.
По информации издания, стрельбу мужчина в возрасте 30 лет открыл в кафе, где в тот момент находились посетители. От травм скончался 19-летний молодой человек, его отец также получил ранение и был госпитализирован. Еще двоим помощь была оказана на месте.
С места преступления мужчина сбежал, но, по последним данным, его местонахождение уже определено.
Между тем место происшествия и ближайшие районы оцеплены силовиками, а жителям рекомендуют не выходить на улицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали в результате стрельбы в американской Флориде.
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